Москва, 22 апреля, 2025, 12:00 — ИА Регнум. До 12 июня в стране проходит Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Отдать свой голос и определить, какие парки, набережные или дворы будут благоустроены в первую очередь, может каждый россиянин старше 14 лет. И с каждым годом голосование собирает всё больше россиян. Только в 2024 году участие в акции приняли более 17,2 млн человек, что на три миллиона больше, чем в предыдущем. Они помогли определиться с созданием 5,4 тыс. обновленных пространств в 1,5 тыс. муниципальных образованиях.

АНО «Национальные приоритеты» Центральный парк Кирова

Интерес к акции подтверждают и результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 89% россиян считают благоустройство городской среды самыми заметными изменениями в их городе, произошедшими за год. Большинство опрошенных (86%) согласны с тем, что проекты по благоустройству делают среду проживания лучше, а голосование — это реальный способ повлиять на свою среду проживания.

Всероссийское голосование проводится уже пятый год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». За это время по всей стране удалось преобразить более 72 тыс. общественных пространств, включая 31,5 тыс. парковых и 40,7 тыс. дворовых территорий.

Например, в калмыцком городе Городовиковске после голосования на месте огороженной танцплощадки появился сквер «Надежды». Дизайн новой общественной территории, за которую горожане проголосовали в 2022 году, получился лаконичным, в натуральных оттенках. К тому же все элементы гармонируют с расположенным здесь же храмом Святого Архангела Михаила.

«Сквер «Надежды» — это не просто сквер, а целый комплекс из природных составляющих и органично вписанных в него малых архитектурных форм, призванных создать в городе новую современную зону культуры и отдыха», — подчеркнул врио министра ЖКХ и энергетики Калмыкии Андрей Сасыков.

Всего по нацпроекту в Калмыкии благоустроено уже 96 общественных территорий.

А в Оренбурге по итогам голосования преобразилась Восточная набережная реки Урал. Именно она многие годы является любимым местом горожан и визитной карточкой областной столицы. За её благоустройство отдали голоса более 19 тысяч оренбуржцев. Проект считается одним из наиболее масштабных за весь период голосования.

Глава Оренбурга Сергей Салмин отметил, что благодаря благоустройству набережная ежегодно наполняется различными локациями для занятий спортом, активного отдыха, игр с детьми.

«По вечерам там собираются тысячи людей, особенно в выходные. Оренбургская набережная, несомненно, является местом притяжения местных жителей и туристов», — рассказал мэр.

Прогулочная зона, протянувшаяся вдоль всего побережья, представляет собой двухкилометровый маршрут без учёта извилистых тропинок. Помимо беговой и велодорожек, которые отделены от пешеходной островами озеленения, на набережной предусмотрено много мест для отдыха. Особенно красиво набережная выглядит теперь в вечернее и ночное время суток: там загораются десятки фонарей и включается светодиодная подсветка, а пешеходную зону освещают мощные прожекторы.

«Особенно приятно видеть, как благодаря нашим совместным усилиям преображаются такие важные для Оренбурга места, как наша набережная — символ города, любимое место отдыха и гордость каждого жителя», — поделилась Ксения Кандаленцева, одна из самых активных волонтеров благоустройства.

Именно волонтёры благоустройства ежегодно помогают россиянам с выбором территорий, вынесенных на голосование. Пятый год подряд более 350 тыс. школьников, представителей молодежи и серебряных волонтёров работают на специальных информационных точках, в общественных местах и массовых мероприятиях. Они ведут широкую разъяснительную работу и демонстрируют вынесенные на голосование объекты. Рекордное количество добровольцев приняли участие в мероприятии в 2024 году: порядка 220 тыс. человек обеспечили сбор свыше 70% голосов за благоустройство.

Добровольцы Всероссийского голосования отмечают, что в последние несколько лет россияне всё чаще голосуют за создание объектов спортивной и даже экстремальной инфраструктуры. Памп-треки (специализированные велосипедные трассы с множеством различных препятствий), экстрим-парки — то, что привлекает в первую очередь молодежную аудиторию.

Так, в Кирове одним из самых активных волонтеров благоустройства стал 19-летний Илья Гусев. В период голосования в 2024 году он отработал рекордные 92 волонтерских часа.

«Я очень рад, что в нашем регионе начали появляться молодежные пространства — скейт-парки, памп-треки и другие территории для активного времяпровождения. Как волонтер благоустройства я вижу, как эти объекты меняют жизнь молодежи и подростков: в жизни ребят появляется спорт, а спорт — стремление к саморазвитию и совершенствованию», — поделился Илья.

Одним из объектов, победившим в голосовании при помощи волонтёров, стал проект по благоустройству центрального парка Кирова. К своему 650-летию в 2024 году город получил современное место отдыха. Оно славится самой большой в Кирове спортивной площадкой с памп-треком, скейт-площадкой и другими местами для спорта на открытом воздухе. А для проведения культурных мероприятий был создан амфитеатр.

«Какие места благоустроить в первую очередь решают сами жители. В 2025 году по новому президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в области планируем благоустроить 61 территорию во всех районах — за каждую из них в прошлом году проголосовали люди», — говорит губернатор Кировской области Александр Соколов.

Повлиять на преображение своего города до 12 июня 2015 года может любой житель страны старше 14 лет, голосуя за благоустройство на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. А для того, чтобы стать волонтёром и помочь жителям своего города проголосовать за понравившийся объект благоустройства, достаточно пройти регистрацию на портале Добро.рф.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Инфраструктура для жизни» включает комплекс системных мер, формирующих жилищную, транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру нового качества.

В состав национального проекта входят 12 федеральных проектов, из них пять направлены на формирование комфортной и безопасной среды для жизни.

Согласно целям нацпроекта, к 2030 году качество городской среды должно быть улучшено в 1,5 раза. По всей стране будет благоустроенно еще 30 тыс. общественных пространств и реализовано 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.