Берлин, 21 апреля, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Интимные отношения сложились у Германии с оружием, заявил министр обороны страны Борис Писториус, комментируя дискуссию о военной помощи Киеву. Об этом сообщило издание The Telegraph.

IMAGO/JOERAN STEINSIEK/Global Look Press

«Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием», — сказал Писториус.

Высказыванию министра предшествовали попытки лидера Христианско-демократического союза (ХДС), кандидата на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца убедить Социал-демократическую партию согласиться на отправку оружия Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля Мерц заявил о готовности Германии поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus при условии, что это будет согласовано с европейскими партнёрами. Он отметил, что такие ракеты Украине уже поставляют британцы, французы и американцы. Мерц указал, что ВСУ находятся в оборонительной позиции, но должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских войск, в том числе по Крымскому мосту.

Россия предостерегла Германию от поставок Украине крылатых ракет Taurus. По словам российского посла в ФРГ Сергея Нечаева, переломить ситуацию на поле боя это не поможет, но отразится на качестве отношений между Москвой и Берлином. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва расценит любой удар по российским объектам, нанесённый ракетами Taurus, как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.