Москва, 21 апреля, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о сохранении научного наследия учёных, которые внесли значительный вклад в развитие науки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Такую задачу глава государства поставил в перечне поручений по итогам пленарного заседания и посещения выставки форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля 2025 года.

«Администрации президента Российской Федерации подготовить при участии заинтересованных организаций и представить предложения о сохранении научного наследия ученых, инженеров и конструкторов, внесших значительный вклад в отечественное научно-технологическое развитие», ― говорится в утверждённом списке поручений.

Ответственные за исполнение получения руководитель администрации главы государства Антон Вайно и помощник президента РФ Андрей Фурсенко должны представить доклад в срок до 1 июня.

Как передавало ИА Регнум, Путин в феврале в ходе церемонии награждения лауреатов премии главы государства в области науки и инноваций для молодых учёных за 2024 год заявил, что российским учёным приходится прокладывать свой путь в науке в сложное время. Он добавил, что им предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, превосходящие зарубежные аналоги.

Глава государства уточнил, что такие решения должны дать технологическое лидерство в ключевых перспективных областях России, которой также необходимы научные открытия, изобретения и реальный научный вклад в достижение национальных целей развития.

Российский лидер на форуме будущих технологий заявил, что России необходимо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, а также предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты. По его словам, необходимо иметь уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать и экспортировать на глобальные рынки не первичное сырьё, а продукцию самых высоких стандартов.

Также Путин призвал обеспечить превосходство России в сфере наукоемких технологий. Для этого в конце 2024 года он поручил правительству и Российской академии наук расширить вопросы подготовки кадров, добавить дополнительные мероприятия.