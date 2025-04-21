Москва, 21 апреля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о направлениях развития производства в стране перспективных устройств для накопления и хранения энергии. Соответствующий перечень поручений по итогам Форума будущих технологий был опубликован на сайте Кремля.

Christinne Muschi/Global Look Press

«Правительству РФ подготовить совместно с Госкорпорацией «Росатом», АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», АО «Газпромбанк», ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» и представить предложения о дальнейших направлениях развития разработки и производства перспективных устройств для накопления и хранения энергии (в том числе натрий-ионных аккумуляторов), определив конкретные направления и сроки такого развития, а также обеспечив повышение эффективности финансирования исследований и разработок в данной сфере», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно указу, ответственным за исполнение поручения председателю правительства Михаилу Мишустину, гендиректору «Росатома» Алексею Лихачёву, главе АНО «Платфорфма НТИ» Дмитрию Пескову, председателю правления Газпробманка Андрею Акимову и ректору МФТИ Дмитрию Ливанов необходимо будет отчитаться о проделанной работе до 15 августа.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий 2025 года заявил, что РФ необходимо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов. Путин подчеркнул, что страна должна стремиться предлагать конкурентные по цене и качеству инновационные решения и продукты.

Ранее Путин заявил, что наследие создателей советской химической промышленности было растрачено и растранжирено. По его словам, советская химическая промышленность занимала первое место в Европе и второе место в мире по общему объему производства. В связи с этим он призвал наращивать мощности в производстве и создании собственных инновационных решений.

В конце октября 2024 года на заседании экспертного совета по развитию химической промышленности при Госдуме обсуждалась актуализация стратегии развития химического комплекса страны до 2035 года. Куратором реализации стратегии был назначен директор Томского инжинирингового химико-технологического центра Алексей Князев.