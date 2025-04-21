Москва, 21 апреля, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Вопрос о создании в России суперкомпьютерного центра будет рассмотрен до середины лета в соответствии с поручением президента Владимира Путина правительству. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Marijan Murat/Global Look Press

«С учётом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев возможность предоставления российским исследователям доступа к его вычислительным мощностям и обратив внимание на необходимость подготовки кадров для данного центра», — говорится в перечне поручений по итогам Форума будущих технологий и встречи с учёными.

Соответствующий доклад должен быть представлен главе государства до 15 июля.

Другие поручения президента касаются расширения применения технологий искусственного интеллекта и компьютерного моделирования, совершенствования обмена информацией между потенциальными инвесторами и исследователями, ускорения создания исследовательского жидкосолевого реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива.

Как сообщало ИА Регнум, пленарное заседание Форума будущих технологий, которое состоялось 21 февраля в Центре международной торговли в Москве, было посвящено новым материалам и химии. Путин подчеркнул, что России нужно добиться превосходства в этих областях, чтобы находиться в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития.

Глава государства выразил сожаление в связи с тем, что наследие создателей советской химической промышленности было во многом растрачено. Он подчеркнул, что советская химическая промышленность занимала первое место в Европе и второе место в мире по общему объёму производства. В связи с этим он призвал наращивать мощности в производстве и создании собственных инновационных решений.

При этом Путин указал на открытость России к сотрудничеству с зарубежными специалистами, в том числе с западными. Он выразил надежду на то, что политики в странах Запада поймут пагубность практики ограничения сотрудничества в области науки и образования, и высказался в пользу справедливого и сбалансированного глобального развития.