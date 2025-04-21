Ватикан, 21 апреля, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Камерленго Римско-католической церкви Кевин Фаррелл подтвердил факт смерти папы Римского Франциска.

IMAGO/ALESSIA GIULIANI/Global Look Press Папа Римский Франциск

«Дорогие братья и сёстры, с глубокой скорбью я вынужден сообщить о смерти нашего святого отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра епископ Рима, Франциск, вернулся в дом Отца», — указано в его публикации в соцсети X.

Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, скончался на 89-м году жизни. Точная причина смерти епископа не раскрывается.

За 12 лет своего папства Франциск перенёс множество заболеваний, а совсем недавно поборол двустороннюю пневмонию.

Он родился в 1936 году в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Там же он получил высшее образование и в 1969 году стал священником. 266-м главой Римско-католической церкви Франциска избрали 13 марта 2013 года.