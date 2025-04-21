Харьков, Украина, 21 апреля, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Сын маньяка Андрея Чикатило — военнослужащий ВСУ Юрий Чикатило-Мирошниченко — пропал без вести в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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«Юрий мог погибнуть, попав под шквальный огонь в ночь, когда российская армия наносила удары по стратегическим объектам ВСУ в Харьковской области», — пишет интернет-издание.

По данным Telegram-канала, 56-летний Чикатило-Мирошниченко добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы принимать участие в боевых действиях в зоне СВО.

Сын серийного убийцы пропал без вести около трёх месяцев назад, когда артподразделение Чикатило-младшего, расположенное примерно в 20 км от Харькова, попало под обстрел ВС РФ. После этого Юрия не видели, он был включен в списки пропавших без вести, а в базах погибших Чикатило-младший не числится.

Как утверждает интернет-издание, Юрий пошёл воевать против РФ ещё в самом начале СВО, сбегая от уголовного преследования со стороны судебных приставов и МВД Украины за большие долги по алиментам, кредитам и дорожным штрафам. Более того, у Чикатило-младшего были и другие проблемы с законом: несколько судимостей за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство.

Долгое время он также занимался разграблением украинских заводов с последующей переправкой украденного в Россию. В общей сложности он провёл в местах лишения свободы 13 лет.

В апреле 2024 года адвокат Чикатило — Марат Хабибулин — погиб под Луганском.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года известные украинские «днепропетровские маньяки», мобилизованные в ряды ВСУ, сбежали с оружием.

8 мая прошлого года Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации осуждённых. В конце месяца министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ВСУ сформируют штурмовые отряды из мобилизуемых заключённых. Такие подразделения будут состоять исключительно из осуждённых лиц, и в них не войдут другие военнослужащие, подчеркнул он.