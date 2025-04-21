Москва, 21 апреля, 2025, 11:26 — ИА Регнум. На участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» сняли скоростные ограничения, введённые на зимний период для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны с целью повышения безопасности дорожного движения и снижения риска ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».

Sergey Elagin/Global Look Press

«С 21 апреля 2025 года на скоростных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» отменяются ограничения скорости, которые были введены на зимний период для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн», ― говорится в сообщении компании.

Теперь скоростной режим на летний период на участке обхода Ефремова с 296-го по 322-й км в Тульской области и с 706-го по 803-й км трассы М-4 «Дон» составит 110 км/ч. Двигаться по трассе М-11 «Нева» на участках с 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга можно будет до 130 км/ч. Аналогичная максимально разрешённая скорость установлена на участке с 518-й по 544-й километр на М-4 «Дон» в обход населённых пунктов Новая Усмань и Рогачевка.

Как передавало ИА Регнум, по данным «Автодора», количество проездов по скоростным платным магистралям в России в прошлом году достигло 379 млн, что на 33% превышает показатель 2023 года. тогда прирост составлял 17%, в 2022 году — 13,3%.

Значительный рост объясняется, в том числе, запуском новых участков трасс. Наибольшей популярностью пользовалась дорога М-4 «Дон» на Черноморское побережье, где количество проездов увеличилось на 24% и достигло 179 млн. Особенно интенсивным движением отличался август, когда среднесуточная интенсивность выросла на 12% по сравнению с августом 2023 года.

В феврале в России отменили штрафы за нахождение более двух часов на участках трассы М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга при общей длине маршрута менее 50 км. Ранее правило максимального тарифа при слишком долгом проезде по участку дороги при общей длине маршрута менее 50 км действовало в целях борьбы с мошенниками, которые уклоняются от оплаты проезда.