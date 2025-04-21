Вашингтон, 21 апреля, 2025, 11:15 — ИА Регнум. Сообщения журналистов о том, что министр обороны США Пит Хегсет раскрыл детали ударов по Йемену в чате мессенджера Signal, где также находились его жена, брат и адвокат, не соответствуют действительности. Об этом заявил помощник министра по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети X.

Sra Madelyn Keech/Dod/Global Look Press Министр обороны США Пит Хегсет

По его словам, газета The New York Times и ряд других американских изданий выпускают фейковые новости и активно пользуются единственным источником информации — обидами бывших сотрудников.

«Ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации, как бы они ни пытались изложить эту историю», — написал Парнелл.

Он отметил, что публикация об утечках через Хегсета основывалась на словах недавно уволенных сотрудников Пентагона. Помощник предположил, что эти люди пытаются сорвать реализацию повестки дня министра обороны и президента страны Дональда Трампа.

Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что 15 марта Хегсет опубликовал в чате Signal график полётов истребителей F/A-18 Hornet, наносивших удары по позициям йеменских мятежников-хуситов. Отмечалось, что министр лично создал чат «Оборона/командное совещание» и включил в него жену Дженнифер, не работающую в Пентагоне, брата Фила, адвоката Тима Парлаторе и ещё примерно десять человек, в том числе двух чиновников, отстранённых из-за утечек информации.