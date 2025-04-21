Мелитополь, 21 апреля, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Запорожский областной суд вынес приговор двум жительницам Энергодара за государственную измену. Об этом 21 апреля сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по региону.

Кадр из видео

Их признали виновными по ст. 275 УК России и приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Женщин в декабре 2024 года задержали сотрудники УФСБ. По данным ведомства, местные жительницы переводили деньги на расчётные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооружёнными силами Украины.

В суде обе подозреваемые признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля ФСБ в Херсонской области задержала россиянку по подозрению в финансировании ВСУ. Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»), а задержанную по решению суда отправили под арест.

Жителя Алтайского края 3 апреля приговорили к 12 лет колонии строгого режима за финансирование украинской армии. Суд установил, что житель города Бийска 2004 года рождения перевёл на Украину деньги, которые поступили на счёт террористической организации для финансирования деятельности ВСУ.

18 марта второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Орловской области к 15 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины. Мужчина, являясь подписчиком Telegram-каналов украинских террористических организаций, в течение 2023–2024 годов переводил деньги, которые в дальнейшем использовались для закупки дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для украинских войск.