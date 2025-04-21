Москва, 21 апреля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. В Москве 40-летняя женщина выпила моющее средство для туалета после того, как ее муж подал на развод. Москвичка испытывала сильный стресс, у неё случился эмоциональный срыв. Женщину экстренно госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где за её жизнь борются врачи. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Днем 14 апреля в экстренные службы Москвы поступило сообщение о женщине, которая выпила моющее средство для туалета. Прибыв на место происшествия, в одной из квартир на улице Абрамцевская в районе Лианозово, оперативники обнаружили в бессознательном состоянии 40-летнюю местную жительницу Светлану В. (имя изменено). Женщине срочно оказали первую медицинскую помощь, промыли желудок и экстренно госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

«Было установлено, что 40-летняя Светлана, находясь у себя дома, самостоятельно выпила чистящее средство для туалета. После чего женщина сообщила об этом своей знакомой, которая и взывала экстренные службы. Причиной такого поступка стал сильный стресс и эмоциональный срыв на фоне бракоразводного процесса. Известно, что накануне случившегося 37-летний супруг женщины подал документы на развод», — рассказал собеседник.

В настоящий момент Светлана находится в больнице, её здоровьем занимаются врачи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мужчина выпрыгнул из окна из-за отказа жены от секса втроём.