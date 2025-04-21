Ватикан, 21 апреля, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на видеообращение Ватикана.

AP/TASS

«Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью я должен сообщить о кончине нашего Святого Отца Франциска», — передаётся в публикации видеосообщение кардинала Кевина Фаррелла.

Франциск умер в возрасте 88 лет. При этом указано, что за 12 лет своего папства он страдал множеством различных заболеваний.

Точная причина смерти не раскрывается, однако уточняется, что недавно он перенёс тяжёлый приступ двусторонней пневмонии.

В материале также отметили, что Папа Римский скончался в 7:35 по местному времени (8:35 по мск).

«Папа Римский Франциск, первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви, скончался. Это положило конец его зачастую неспокойному правлению, которое сопровождалось расколами и напряжённостью, поскольку он стремился перестроить этот институт», — также указано в материале агентства.

20 апреля Франциск обратился к верующим с традиционным пасхальным посланием. При этом по просьбе Папы, данное послание зачитывал архиепископ Диего Равелли.

Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, родился в 1936 году в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Там же он получил высшее образование и в 1969 году стал священником. 266-м главой Римско-католической церкви его избрали 13 марта 2013 года.