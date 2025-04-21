Вашингтон, 21 апреля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России получили два усовершенствованных истребителя Су-57. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

VCG/Visual China Group/ТАСС

В публикации уточняется, что ни в Ростехе, ни в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) официально не объявляли о поставках истребителей. При этом в сети распространились фотографии двух самолётов с опознавательными знаками «Red 25» и «Red 26». На основе этих номеров в издании предположили, что данные Су-57 только сошли с конвейера.

«Видимая новая маркировка указывает на то, что это недавно построенные самолёты, которые, возможно, являются частью усилий по масштабированию производства. Самолёты, замеченные на этой неделе, относятся к более новым сериям, оснащённым улучшенной авионикой и конструктивными особенностями модификации», — говорится в публикации.

Также уточняется, что Россия продолжает выпускать истребители пятого поколения, несмотря на активные попытки Запада ограничить производство.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что в российские войска поступила первая в 2025 году партия истребителей Су-35С. В госкорпорации также рассказали, что истребители прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах лётчиками Минобороны.

В конце декабря 2024 года ОАК также изготовила и передала Министерству обороны РФ новые партии истребителей Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов ранее отмечал, что авиастроительные предприятия госкорпорации ритмично поставляют армии России авиатехнику, и переданные войскам самолёты Су-57 и Су-34 в скором времени займут своё место в строю.