Сумы, Украина, 21 апреля, 2025, 10:38 — ИА Регнум. После окончания пасхального перемирия группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Хмелевка Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населённого пункта Хмелевка Сумской области», — указано в публикации.

Также уточняется, что ВСУ по итогу потеряли до 20 бойцов и одно артиллерийское орудие.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля в оборонном ведомстве также сообщили о поражении российскими войсками объектов инфраструктуры военного аэродрома, складов боеприпасов и беспилотников ВСУ. Удары по украинским военным объектам были нанесены в 74 районах. Также за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 104 украинских дрона самолётного типа.

До объявления президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия российская армия также нанесла удары по бригадам ВСУ в селе Горналь Курской области. Потери украинской стороны составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы.