Вашингтон, 21 апреля, 2025, 10:37 — ИА Регнум. Признание Крыма российским регионом и отказ от вступления в НАТО входят в ряд условий, которые администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине для завершения конфликта. Об этом со ссылкой на западных чиновников сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Отмечается, что такие предложения содержатся в конфиденциальном документе, представленном Киеву на переговорах в Париже 17 апреля. При этом представитель Госдепартамента США в беседе с журналистами уточнил, что речь идёт о «списке потенциальных вариантов» для обсуждения, а не об ультиматуме.

«На этой неделе Украина должна отреагировать на ряд далеко идущих идей администрации Трампа о том, как прекратить [конфликт] путём уступок России, включая потенциальное признание США российского присоединения Крыма в 2014 году и исключение вступления Киева в НАТО», — утверждается в публикации.

Ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне в конце недели. Если позиции удастся согласовать, предложения могут отправить в Москву.

Согласно источникам, предложения США не предусматривают признания контроля России над регионами Донбасса, Запорожской и Херсонской областями, при этом Вашингтон не настаивает на выводе оттуда российских войск. Однако США также не планируют сокращать военную помощь Киеву или препятствовать размещению европейских сил на украинской территории.

Кроме того, в числе предложений — создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС под возможным контролем США.

Как передавало ИА Регнум, член палаты лордов парламента Великобритании от Консервативной партии лорд Ричард Балф 20 апреля заявил, что Украина должна быть готова пойти на территориальные уступки для достижения мирного соглашения с Россией. Он также добавил, что считает объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие положительным знаком. По его мнению, украинский кризис лишь усугубится, если киевский режим не отреагирует должным образом на готовность к территориальным уступкам.

Телеканал CNN со ссылкой на источники 19 апреля сообщил, что администрация Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках предложений по урегулированию конфликта на Украине. В материале отмечается, что Киев пока не комментировал эту инициативу, но идея о возможном признании США российского контроля над Крымом вряд ли будет воспринята положительно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале в очередной раз напомнил, что регионы, которые в 2022 году вернулись в состав России, являются неотъемлемой частью страны. Ранее Путин подчеркнул, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — исторические территории России.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, состоявшегося в 2014 году. ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам референдумов 2022 года.

В июне 2024 года Путин заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал глава государства.