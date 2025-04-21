Москва, 21 апреля, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Во время пасхального перемирия было зафиксировано существенное снижение интенсивности боевых действий ВСУ по всей линии фронта. Об этом 21 апреля сообщает Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

При этом уточняется, что за весь период пасхального перемирия было зафиксировано 4900 нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил пасхальное перемирие на период с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.

При этом Путин подчеркнул, что российские войска должны быть готовы реагировать на провокации противника, если тот будет нарушать перемирие. ВС РФ в течение этого периода времени не вели боевых действий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 апреля заявил о якобы готовности с украинской стороны придерживаться объявленного Путиным пасхального перемирия. Несмотря на заявления, киевский режим несколько раз нарушил его, атаковав населенные пункты в Херсонской области.

По данным Минобороны РФ, за все время пасхального перемирия противник предпринял шесть попыток атак, применил 90 БПЛА самолетного типа, из которых восемь — вне зоны СВО. ВСУ также совершили 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям войск ВС РФ.