Москва, 21 апреля, 2025, 10:26 — ИА Регнум. ВС России строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Об этом сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В соответствии с приказом верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что после окончания пасхального перемирия российские военные продолжили ведение боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений. ВС РФ в течение этого периода времени не вели боевых действий.

Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, украинские формирования неоднократно нарушали его. Так, 21 апреля Минобороны сообщило о почти 5 тыс. зафиксированных нарушениях перемирия со стороны ВСУ.