Москва, 21 апреля, 2025, 10:23 — ИА Регнум. Российские войска продолжили спецоперацию на Украине после окончания действия пасхального перемирия. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«С окончанием действия перемирия Вооружённые Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В МО подчеркнули, что российские военные строго соблюдали режим прекращения огня, который действовал с вечера 19 апреля до наступления суток 21 апреля, и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. При этом украинские военные продолжали вести артиллерийский огонь по позициям ВС РФ и гражданским объектам. Всего зафиксировано 4,9 тыс. нарушений перемирия, указали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что с начала суток подразделения воинской группировки «Север» нанесли поражение противнику у населённого пункта Хмелевка Сумской области. ВСУ потеряли до 20 военных и артиллерийское орудие.

В районе Купянска Харьковской области украинские войска потеряли до 30 бойцов в результате действий группировки «Запад». Ещё до 45 военных, бронированную машину «Казак» и два орудия полевой артиллерии киевский режим потерял в окрестностях Щербиновки, Яблоновки и Константиновки в ДНР, где действуют подразделения Южной группировки российских войск.

Военных группировки «Центр» нанесли поражение ВСУ возле Красноармейска (украинское название — Покровск), Новопавловки и Алексеевки в ДНР. На этом направлении противник потерял до 80 военных, боевую бронированную машину «Казак» и пикап.

Более 25 военных, бронетранспортёр и автомобиль ВСУ потеряли в районе села Богатырь в ДНР, где действуют подразделения группировки войск «Восток». Ещё до 10 украинских военных уничтожены в районах Новоданиловки и Понятовки в Запорожской и Херсонской областях, в зоне ответственности российской группировки «Днепр».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений. Российские войска в течение этого периода времени не вели боевых действий.

Киевский режим заявил о готовности поддержать пасхальное перемирие, однако неоднократно нарушил его. Минобороны РФ 20 апреля уточнило, что ВСУ обстреляли российские позиции 444 раза, а также осуществили 900 атак дронами квадрокоптерного типа.

Кроме того, украинские войска в период перемирия нанесли удар по Донецку, атаковали населённые пункты в Херсонской области — Алёшки, Голую Пристань, Каховку. В селе Нечаевка Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона пострадали два ребёнка и женщина. В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ был ранен мирный житель.