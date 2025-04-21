Москва, 21 апреля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Российские войска за прошедшие сутки поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, склады боеприпасов и беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 21 апреля сообщило Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Удары по военным объектам украинской армии подразделения Вооружённых сил Росси нанесли в 74 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Также за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 104 украинских дрона самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции украинская армия лишилась 661 самолёта и 283 вертолётов, а также 52 935 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, подразделения российских сил уничтожили 604 зенитных ракетных комплекса, 22 970 танков и других боевых бронированных машин, более 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, почти 24 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, 34 389 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, российская армия до объявления президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия нанесла удары по бригадам ВСУ в селе Горналь Курской области. Потери украинской армии составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы.

Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений. Российские войска в течение этого периода времени не ведут боевых действий, при этом должны быть готовы к отражению возможных провокаций и нарушению перемирия со стороны ВСУ.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим неоднократно нарушил его. Минобороны РФ 20 апреля уточнило, что ВСУ обстреляли российские позиции 444 раза, а также осуществили 900 атак дронами квадрокоптерного типа. При этом все российские группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим перемирия.