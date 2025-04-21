Москва, 21 апреля, 2025, 09:55 — ИА Регнум. Жителя Симферополя задержали по делу о передаче украинской спецслужбе информации о военных объектах в Крыму. Об этом сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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В отношении крымчанина возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ о сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. По решению суда мужчина арестован, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

«Подозреваемый даёт признательные показания», — отметили в ФСБ.

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