Симферополь, 21 апреля, 2025, 09:52 — ИА Регнум. Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия в части моратория на удары дальнобойными ракетами является лицемерием. Об этом 21 апреля заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

«Со стороны Зеленского мы видим лицемерную игру, что он якобы готов к миру и стремится к миру», ― процитировало «РИА Новости» Рогова.

По его словам, таким образом киевский режим попытается выиграть время для насильственной мобилизации, чтобы за 30 дней побольше «наловить людей и с новыми силами кинуть их на убой», а также получить перевооружение, прежде всего, от западноевропейских стран.

Рогов добавил, что такую идею Зеленскому продиктовали британские спецслужбы. По его мнению, ни о каком 30-дневном перемирии с Украиной не может быть и речи, поскольку киевскому режиму не по силам было соблюдать перемирие «даже 30 часов».

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений. Российские войска в течение этого периода времени не ведут боевых действий, при этом должны быть готовы к отражению возможных провокаций и нарушению перемирия со стороны ВСУ.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим неоднократно нарушил его. Минобороны РФ 20 апреля уточнило, что ВСУ обстреляли российские позиции 444 раза, а также осуществили 900 атак дронами квадрокоптерного типа.

Кроме того, украинские формирования в пасхальное перемирие нанесли удар по Донецку, атаковали населённые пункты в Херсонской области — Алёшки, Голую Пристань, Каховку. В селе Нечаевка Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона пострадали два ребёнка и женщина. В Горловке в ДНР мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.

При этом все российские группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим перемирия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв Госдепа США о продлении режима прекращения огня после Пасхи, обратила внимание, что киевский режим не соблюдал пасхальное перемирие и использовал американские системы HIMARS для нарушения режима прекращения огня.