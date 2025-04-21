В Госдепе США усомнились в наличии редкоземельных металлов на Украине
Экс-сотрудник Госдепа США: наличие редкозёмов на Украине ничем не подтверждено
Мадрид, 21 апреля, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Наличие у Украины достаточных для интересов США запасов редкоземельных металлов вызывает сомнения. Об этом заявил бывший сотрудник Госдепартамента США Тайсон Баркер.
«На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они не относятся к крупнейшим в мире», — процитировала Баркера испанская газета El Mundo.
Он добавил, что информация, на которую опирается американская администрация, устарела, а крупные компании не заинтересованы в проектах из-за отсутствия коммерческой выгоды.
Экс-сотрудник Госдепа отметил, что эта сделка больше похожа на шантаж.
Ранее, 5 апреля, издание Politico сообщило, что союзники киевского режима беспокоятся из-за возможной утраты Украиной контроля над полезными ископаемыми.
В феврале британский журнал The Spectator отметил, что США и Украина преувеличили объёмы запасов редкоземельных металлов в рамках взаимного соглашения. В материале сослались на данные Геологической службы США, согласно которым на Украине нет значительных месторождений редкоземельных металлов. Весь мировой рынок редкозёмов составляет всего 15 млрд долларов в год, в настоящее время большая его часть контролируется Китаем, говорилось в статье.
Как передавало ИА Регнум, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог 12 апреля заявил, что точная информация о видах и стоимости полезных ископаемых на Украине неизвестна. Он напомнил, что в последний раз геологические работы проводились в Советском Союзе. Келлог добавил, что о реальной ситуации с запасами минералов на Украине никто не знает.
По данным издания Politico, разработка полезных ископаемых на Украине в рамках договорённостей с США потребует многомиллиардных инвестиций и может растянуться на десятилетия. Амбициозный план Украины по добыче минералов обернулся «политическим провалом» для киевского режима. Обещанные администрации президента США Дональда Трампа «огромные ресурсы», вероятно, окажутся недоступны в заявленных масштабах.
24 марта Трамп заявил, что Вашингтон и Киев согласовали сделку по редкоземельным металлам и вскоре она будет подписана. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский уже дважды отказывался от сделки.