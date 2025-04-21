Мадрид, 21 апреля, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Наличие у Украины достаточных для интересов США запасов редкоземельных металлов вызывает сомнения. Об этом заявил бывший сотрудник Госдепартамента США Тайсон Баркер.

David R. Frazier/Global Look Press

«На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они не относятся к крупнейшим в мире», — процитировала Баркера испанская газета El Mundo.

Он добавил, что информация, на которую опирается американская администрация, устарела, а крупные компании не заинтересованы в проектах из-за отсутствия коммерческой выгоды.

Экс-сотрудник Госдепа отметил, что эта сделка больше похожа на шантаж.

Ранее, 5 апреля, издание Politico сообщило, что союзники киевского режима беспокоятся из-за возможной утраты Украиной контроля над полезными ископаемыми.

В феврале британский журнал The Spectator отметил, что США и Украина преувеличили объёмы запасов редкоземельных металлов в рамках взаимного соглашения. В материале сослались на данные Геологической службы США, согласно которым на Украине нет значительных месторождений редкоземельных металлов. Весь мировой рынок редкозёмов составляет всего 15 млрд долларов в год, в настоящее время большая его часть контролируется Китаем, говорилось в статье.

Как передавало ИА Регнум, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог 12 апреля заявил, что точная информация о видах и стоимости полезных ископаемых на Украине неизвестна. Он напомнил, что в последний раз геологические работы проводились в Советском Союзе. Келлог добавил, что о реальной ситуации с запасами минералов на Украине никто не знает.

По данным издания Politico, разработка полезных ископаемых на Украине в рамках договорённостей с США потребует многомиллиардных инвестиций и может растянуться на десятилетия. Амбициозный план Украины по добыче минералов обернулся «политическим провалом» для киевского режима. Обещанные администрации президента США Дональда Трампа «огромные ресурсы», вероятно, окажутся недоступны в заявленных масштабах.

24 марта Трамп заявил, что Вашингтон и Киев согласовали сделку по редкоземельным металлам и вскоре она будет подписана. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский уже дважды отказывался от сделки.