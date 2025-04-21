Бангкок, 21 апреля, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Семь человек погибли в Таиланде в результате ДТП с участием междугороднего рейсового автобуса, более 40 получили травмы. Об этом сообщила газета «Тхаи Рат».

Peerapon Boonyakiat/Global Look Press

Автобус следовал из города Нонгкхай близ границы с Лаосом в приморскую провинцию Районг. Около двух часов ночи по местному времени при спуске с горы он на полной скорости столкнулся с прицепом грузовика, перевозившего тапиоку.

«Вероятнее всего, у автобуса не сработали тормоза», — говорится в сообщении.

После столкновения начался пожар. Семь человек погибли на месте, в том числе оба водителя и один ребёнок. Из горящего автобуса удалось спасти 53 пассажира, их доставили в больницы, уточнило издание.

В первые минуты после ДТП на помощь пассажирам пришли проезжавшие мимо водители. Они принялись извлекать людей из автобуса и тушить пламя. Через 15 минут на место прибыли спасатели и полиция. Точная причина произошедшего устанавливается.

Ранее ИА Регнум сообщало о других крупных ДТП с пассажирскими автобусами в Таиланде. В начале января на въезде в Паттайю автобус, в котором находились российские туристы, влетел в двигавшийся впереди автомобиль, а затем врезался в бетонное ограждение. В результате пострадали 27 человек, большинство из них получили незначительные травмы.

В феврале в провинции Прачинбури, примерно в 120 км от Бангкока экскурсионный автобус потерял управление, пробил бетонное ограждение и перевернулся. В нём находились 47 пассажиров и два водителя. Местные власти сообщали о 18 погибших и примерно 20 раненых.