Углич, Ярославская область, 21 апреля, 2025, 09:13 — ИА Регнум. Руководитель Угличского муниципального района Ярославской области Анатолий Курицин не будет баллотироваться на этот пост на выборах, которые состоятся в начале лета. Как сообщил местный общественник Олег Кузьмин, Курицин, возможно, намерен выдвинуть кандидатуру на пост главы города Мышкин, которым он руководил до 2017 года, что сами местные жители считают не лучшим выходом.

uglich.ru Анатолий Курицин

В Ярославской области готовятся к перевыборам глав 16 муниципальных территорий, где в апреле состоялись выборы депутатов местных парламентов. Как отмечают эксперты, в целом во всей области выборы состоялись без особых происшествий или изменений, лишь Угличский муниципальный район опять продемонстрировал некоторую избирательную «нервозность».

С 2017 года этой территорией управляет Анатолий Курицин. Угличане жалуются, что за минувшие восемь лет район не смог преодолеть проблем с запущенностью инфраструктуры, состоянием дорог, домов и улиц, недостатком рабочих мест. Наблюдается отток молодежи из города. Социальная сфера тоже вызывает нарекания местных жителей, они обращают внимание на недостаток мест отдыха и досуга. Центр города начал перестраиваться, но, по словам его жителей, их пожелания не были учтены.

В прошлые выборы 2022 года в думу муниципального района прошли депутаты партийного большинства и двое независимых депутатов, в этот раз в обновленном депутатском составе оказался также один самовыдвиженец, представитель местной предпринимательской сферы. И сейчас стало известно и о том, что руководитель Анатолий Курицин планирует уйти со своего поста.

«Анатолий Курицин хочет попробовать себя заново в качестве руководителя Мышкина. Мышкинский район для нашего нынешнего руководителя, очевидно, будет более удобным. Бюджет у района хороший, по нему проходят нефтяная и газовая труба, стоят компрессорные станции. И не придется особо стараться, чтобы улучшать состояние города и района — там и так все хорошо. Кроме того, в Мышкине Курицин купил дом. В Угличе мы его почти не видим», — отметил Олег Кузьмин.

Политолог Роман Федотов затрудняется объяснить, чем вызвано решение Курицина переместиться из одного кресла в другое. «Это просто его личная рокировка, но здесь шахматные ходы малоэффективны. Курицин после Мышкина, где живет пять тысяч человек, когда-то перешел в Углич, где более 32 тысяч населения. Но с большой территорией не справился и, возможно, хочет уйти «на понижение». Однако делать из Мышкина теплое место, где такой неэффективный руководитель будет просто тихо ждать пенсии, спрятавшись от разбирательств за безрезультативную работу, — несправедливо по отношению к горожанам. Любым городом надо управлять, улучшать жизнь населения. Если глава города не в силах выполнять свою работу, возможно, ему просто не стоит уже за нее браться, надо честно уходить на отдых. Пусть такую ответственную работу берут на себя люди, которые имеют знания и энергию для городского управления», — уверен Федотов.

Кузьмин рассказывает, что угличане не очень довольны результатами руководства Анатолия Курицина. «В городе и районе за эти годы мало что изменилось. Зато проблем хватает. Многие проекты так и не сданы, эту работу никто толком не курирует, не следит за результатами. Школу новую до сих пор не открыли, все еще идет стройка, а еще в 2023 году обещали сдать этот объект. А какие-то работы по обновлению города ведутся непродуманно, бессистемно и только все портят», — считает общественник.

«Углич, освободившись от такого руководителя, конечно, вздохнет спокойно в случае таких изменений, получит второе дыхание, начнет свое развитие. Но, получается, в провале тут же окажется Мышкин? Это какая-то игра в пинг-понг. Соседние города перекидывают друг другу ненужного начальника. Но зачем? Если человек не способен руководить, освободите его от этой нагрузки, неужели нет здоровой альтернативы? Думаю, Курицин и сам должен понимать двойную ответственность за эту свою управленческую рокировку. Нельзя позволить после такого негативного опыта руководства Угличем повторить его на практике теперь и на территории Мышкина»,— уверен Роман Федотов.