Москва, 21 апреля, 2025, 09:11 — ИА Регнум. В России за год под уголовную ответственность за незаконный вылов рыбы попали почти 2 тыс. человек. Это следует из статистики судебного департамента при Верховном суде, на которую ссылается «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Суды вынесли приговоры по статье 256 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконную рыбалку, например, в местах нереста рыб, в заповедниках или с использованием взрывчатых веществ, химикатов или электричества, которые могут привести к массовой гибели рыб.

«Всего по этой статье в прошлом году осуждено 1953 человека, среди них нет ни одной женщины», ― говорится в сообщении.

Из них 44 человека отправили в колонии, 617 получили условные сроки, для 356 выписали штрафы, общая сумма которых составила более 24 млн рублей.

По данным судебной статистики, всего за экологические преступления в России в прошлом году суды вынесли приговоры в отношении 4733 человек, из которых 251 получил сроки заключения в колонии, 2 тыс. человек ― условные сроки, а общая сумма штрафов по этим делам превысила 127 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, в апреле правительство РФ внесло изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Они касаются раздела XI «Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)».

В документе отмечено, что постоянный рейд проводится на внутренних водных объектах, в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах водных объектов. В ходе рейда инспекторы могут делать осмотр, досмотр, опрос, а также требовать документы и проводить инструментальное обследование. В случае выявления нарушений инспекторы составляют акт в отношении лица, допустившего нарушение.

В феврале руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил предусмотреть штрафы за незаконную ловлю в отношении любителей зимней рыбалки. По его словам, нарушители должны компенсировать затраты на свою эвакуацию в пятикратном размере в случаях, когда их предупреждали о возможных рисках, но они всё равно выходили на лёд.