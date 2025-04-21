Петропавловск-Камчатский, 21 апреля, 2025, 08:50 — ИА Регнум. На Камчатке началось извержение самого высокого в Евразии действующего вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Евгений Нескоромный/РИА Новости

В филиале отметили, что ночью 21 апреля на кратере вулкана было зафиксировано свечение. Оно длилось несколько минут.

«Вулкан Ключевской. 20 апреля 2025 г. Свечение над кратером вулкана связано со стромболианским типом извержения», ― говорится в сообщении KVERT Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН) в Telegram-канале.

Код авиационной опасности вулкана Ключевская сопка сменили с зелёного на жёлтый. Этот код является вторым из четырёх и указывает на риски для малой авиации. Если активность вулкана будет расти и дальше, это сможет повлиять на низколетящие самолёты.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) находится в 30 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек. Это самый высокий активный вулкан в Евразии. Его возраст приблизительно 7 тыс. лет.

Как передавало ИА Регнум, на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный. Спутниковые данные показали яркое тепловое свечение в кратере, которое длилось несколько минут. В 10:30 по местному времени 21 апреля (01:30 мск) взрывы подняли пепел вулкана Безымянный на 4 тыс. м над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 36 км на запад от вулкана.

Извержение вулкана продолжается. Вулканологи отметили, что в любое время можно ожидать пепловый выброс высотой до 10–15 км над уровнем моря. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок, объявлен оранжевый код опасности (повышенная вероятность извержения).