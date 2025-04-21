Москва, 21 апреля, 2025, 08:42 — ИА Регнум. Деятельность итальянской неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia признана нежелательной в России. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ведомстве отметили, что организацию создали в январе 2021 года проживающие в Италии россияне. Участники НПО активно распространяют антироссийские тезисы западной пропаганды, а также проводят митинги и манифестации, чтобы привлечь внимание итальянцев к якобы систематическим нарушениям гражданских прав и свобод в России.

Кроме того, НПО собирает средства для украинской армии и сотрудничает с представителями одной из украинских террористических организаций. Участники сообщества распространяют через соцсети фейки о ВС РФ и спецоперации на Украине, деструктивную информацию о российских властях, материалы нежелательных в РФ организаций.

«В ходе проведения протестных мероприятий собираются средства для вооружённых формирований Украины, на которые приобретаются военная амуниция, беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним», — говорится в сообщении.

Ранее, 10 апреля, Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность американской неправительственной организации Hope Harbor Society, собирающей деньги для ВСУ. В ведомстве пояснили, что участники НПО организуют, проводят и координируют протестные антироссийские акции как в Соединённых Штатах, так и в других странах. В ходе своих акций члены общества демонстрируют флаги террористических и экстремистских украинских организаций, деятельность которых запрещена в РФ, добавили в ГП.