Москва, 21 апреля, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте стоит прислушаться к словам спецпредставителя президента США Кита Келлога и перестать говорить о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press Марк Рютте

«Рютте надо ознакомиться с этим заявлением [Келлога] и перестать уже валять дурака», — написал сенатор в Telegram-канале.

Речь идёт о словах спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа о том, что вопрос вступления Украины больше не стоит на повестке дня.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля Келлог заявил, что Украина не станет членом НАТО. По его словам, вопрос вступления страны в западный военный блок не обсуждается. Он добавил, что об этом было заявлено предельно ясно, и эта идея не нова.

Келлог подчеркнул, что США говорят об этом с 2008 года. Тогда Уильямс Бёрнс, занимавший должность американского посла в РФ с 2005 по 2008 год, заявил тогдашнему госсекретарю Кондолизе Райс, что это недостижимая цель.

Ранее, 30 марта, Трамп отметил, что, несмотря на желание главы киевского режима Владимира Зеленского, Украина никогда не будет членом НАТО. Он также назвал это стремление украинского политика возможной причиной начала конфликта с Россией.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что одним из условий для переговоров Москвы с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчеркивал глава государства.