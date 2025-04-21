Москва, 21 апреля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. В России отозвана регистрация двух препаратов для лечения рака крови — «Ревлимид» и «Имновид», принадлежавших американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb (BMS), покинувшей российский рынок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Matthias Balk/Global Look Press

Отмечается, что эти лекарства, лидировавшие ранее в госзакупках, уступили позиции отечественным дженерикам, что стало причиной отзыва их регистрационных удостоверений.

Минздрав аннулировал регистрацию «Ревлимида» (капсулы 2,5–25 мг, на рынке с 2009 года) и «Имновида» (капсулы 1–4 мг, с 2015 года), следует из данных госреестра лекарств. BMS, владевшая правами на препараты после покупки Celgene в 2019 году, передала управление бизнесом в России швейцарской Swixx Healthcare AG, чья «дочка» и инициировала отзыв лицензий. Производство препаратов было локализовано на площадках «Фармстандарт-Лексредства» в Курске и Уфе.

Активные вещества препаратов — леналидомид («Ревлимид») и помалидомид («Имновид») — применяются для лечения множественной миеломы, миелодиспластического синдрома и саркомы Капоши. В России зарегистрировано 17 препаратов с леналидомидом и 9 с помалидомидом.

Как передавало ИА Регнум, в России госзакупки препаратов — аналогов «Оземпика» выросли на 28%, до 2,3 млрд рублей в 2024 году. Уточнялось, что при исследовании аналитики отдельно изучили внутреннюю документацию к тендерам, где в составе крупных партий лекарство упоминалось наряду с другими препаратами. Таким образом, в прошлом году таких закупок было 1490 общей стоимостью 11,2 млрд руб., а в 2023 году — 790 закупок на 5,3 млрд руб.

В России до конца 2025 года действует особый порядок продажи зарубежных лекарств. Вопросами продажи лекарств в иностранной упаковке занимается специальная межведомственная комиссия. Правительство РФ поясняла, что указанная мера призвана предотвратить дефицит лекарств. Мера распространяется на зарубежные лекарства как в российской, так и в иностранной упаковке. В последнем случае товары должны содержать этикетку на русском языке.

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в течение 2023 года в России было зарегистрировано 530 отечественных лекарственных препаратов и впервые началось производство новых видов отечественного медицинского оборудования. Он назвал этот результат весомым достижением и призвал двигаться дальше.

В январе 2024 года российский лидер отмечал, что Россия уже сама производит 75% жизненно важных лекарств. Вместе с тем он заявлял, что этого недостаточно. По словам Путина, если необходимо что-то добавить, то можно и нужно это сделать, в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок и производство в стране.