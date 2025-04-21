Вашингтон, 21 апреля, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Доступ к секретной папке на диске Google Drive случайно предоставили сотрудники управления общих служб США (GSA) более чем 11 тыс. сотрудникам ведомства. Об этом 20 апреля сообщила газета The Washington Post (WP).

CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

«Записи показывают, что сотрудники непреднамеренно поделились папкой Google Drive, содержащей конфиденциальные документы, со всем персоналом GSA, который насчитывает более 11,2 тыс. человек», — уточнил источник издания.

В папке содержалось 15 файлов, из них девять носили гриф «контролируемая несекретная информация». Такие сведения не соответствуют критериям классификации, но все равно должны быть защищены. Утверждается, что сотрудники GSA могли не только просматривать папки, но и редактировать содержимое как минимум десяти файлов.

В папке, среди прочего, содержались сведения о поэтажных планах Белого дома, а также о специальной о взрывозащитной двери, которую предполагалось установить в центре для посетителей Белого дома. Кроме того, в папке содержалась информация о банковском счете поставщика, помогавшего в проведении пресс-конференции президента США Дональда Трампа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что участниками чата в мессенджере Signal, в котором члены администрации президента США Трампаобсуждали предстоящие удары по Йемену, были в том числе жена, брат и адвокат шефа Пентагона Пита Хегсета. Глава минобороны США с личного телефона делился в чате под названием «Оборона/командное совещание» расписанием полетов истребителей F/A-18 Hornets, которые должны были нанести удары по шиитскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.

В марте редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что после запроса на соединение в мессенджере Signal, полученного 11 марта, оказался в закрытом чате, где также были Хегсет, вице-президент США Джей Ди Вэнс, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Участники обсуждали детали готовящихся ударов по хуситам, в том числе цели, оружие, время начала ударов.

26 марта Уолтц заявил, что Голдберг оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, потому что вошёл в него под чужим именем. Он подчеркнул, что не писал Голдбергу и не сохранял его номер в телефоне, но добавил при этом, что всю ответственность за произошедшее берёт на себя.

При этом Трамп заявил, что по-прежнему доверяет своему советнику, а инцидент с чатом он назвал «несущественным сбоем». По словам главы государства, присутствие журналиста в закрытой группе «никак не повлияло» на военную операцию. Он подчеркнул, что уверен в своей команде, и добавил, что инцидент его не расстроил.