Москва, 21 апреля, 2025, 07:51 — ИА Регнум. Мошенники за пару часов создают поддельные сайты для продажи авиабилетов, а жертвы узнают об обмане только в аэропорту, что позволяет злоумышленникам быстро менять название и оформление ресурсов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

ИА Регнум О дропперах кто они, что делают и зачем Мошенники

По данным ведомства, за последний год число жалоб на аферы с электронными билетами значительно увеличилось. В материалах МВД отмечается, что создание такого сайта занимает несколько часов, а изменение его адреса и дизайна требует еще меньше времени. Обман часто раскрывается лишь в аэропорту, что дает мошенникам возможность переносить ресурс на новый домен и продолжать аферы под другим названием.

Как передавало ИА Регнум, ранее Управление по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что мошенники используют функцию демонстрации экрана на смартфонах, чтобы похищать персональные данные и взламывать аккаунты на портале «Госуслуги». Злоумышленники звонят жертве через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, руководителями или представителями госструктур. В ходе разговора они убеждают зарегистрироваться на определённом сайте и предлагают помощь, прося включить демонстрацию экрана. Это позволяет мошенникам в реальном времени видеть вводимые данные и подавать заявку на восстановление доступа к аккаунту «Госуслуг».

Кроме этого, по данным управления, мошенники разработали новую схему телефонного обмана, включающую признание в содеянном для запугивания жертв. Отмечалось, что схема начинается со звонка, в котором злоумышленник, представляясь сотрудником оператора связи, уведомляет жертву об истечении срока действия договора на услуги мобильной связи. Для его продления человеку предлагают сообщить код из СМС. После получения кода мошенник открыто заявляет, что обманул жертву. Затем с жертвой связываются люди, выдающие себя за сотрудников правоохранительных органов, Росфинмониторинга или портала «Госуслуги». Они убеждают человека «защитить» свои деньги, переведя их на «безопасный» счёт, и якобы помочь в поимке преступников, которые «сговорились» с банковскими работниками.