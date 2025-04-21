Киевские власти проигнорировали соблюдение пасхального перемирия и даже задействовали американское вооружение системы HIMARS, заявила в Telegram-канале 20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Произошедшее дипломат считает закономерностью, напомнив, что в ходе 30-дневного моратория на нанесение ударов по объектам топливно-энергетического комплекса Владимир Зеленский прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре, несмотря на то, что сам же согласился перемирие соблюдать. Таким известием ознаменован новый, 1152-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Иллюстрация о пасхальном перемирии

Приказ отменить все боевые действия с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля по гуманистическим соображениям дал президент России Владимир Путин. В ходе встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым 19 апреля глава государства подчеркнул: Россия исходит из того, что украинская сторона последует её примеру. Но как и в случае с энергетическим мораторием глава киевского режима инициативу поддержал, но на деле Вооружённые силы Украины (ВСУ) свыше 444 раз её нарушили.

«Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей», — отметили ранее в Минобороны РФ.

Комментируя поведение ВСУ Военкор Юрий Котенок Telegram-канале 21 апреля подчеркнул, что противник соблюдал перемирие лишь там, где ему самому было выгодно.

«При этом сама модель, когда ВС РФ в одностороннем порядке прекращают огонь, Киеву очень нравится. И вот её они очень хотели бы пролонгировать», — отметил военкор. Так он прокомментировал обнародованное Зеленским в соцсети предложение ввести режим «полной тишины, начиная с Пасхи, и на 30 суток».

А пасхальное перемирие тем временем завершилось.

«Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом, российские войска шаг за шагом уверенно идут вперёд», — отмечал Владимир Путин 19 апреля.

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