Чита, 21 апреля, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Глава МЧС Александр Куренков и руководитель Минприроды Александр Козлов прибыли в Забайкальский край для оценки ситуации с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщил губернатор края Александр Осипов в Telegram-канале.

Официальный канал Губернатора Забайкальского края

«Вместе осмотрим действующие лесные пожары, проведем координационное совещание по лесопожарной обстановке», — написал Осипов.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что главы обоих министерств совершат облет районов, наиболее пострадавших от пожаров, и на месте проконтролируют работы по тушению огня, а также оценят оперативную обстановку в регионе, сложившуюся в результате крупных природных пожаров

Ранее ИА Регнум сообщало, что ситуация с лесными пожарами в Забайкалье близка к федеральному уровню ЧС. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников уточнил, что решение о введении федерального уровня ЧС в регионе планируется принять в ближайшие дни.

По данным Минприроды региона, к вечеру 17 апреля на территории края действовало 57 лесных пожаров общей площадью более 98 тыс. га. А за сутки с 20 на 21 апреля спасатели потушили 16 ландшафтных пожаров на общей площади 915 га.

14 апреля президент РФ Владимир Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары в России и не допустить тяжелых последствий. Глава МЧС России Александр Куренков доложил российскому лидеру, что пожароопасный сезон уже начался в 69 регионах России.

Глава МЧС добавил, что наиболее сложная обстановка с лесными пожарами наблюдается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском и Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях. В этих субъектах РФ с начала года от огня пострадали два жилых дома и 32 строения, при этом человеческих жертв не допущено.