Москва, 21 апреля, 2025, 07:17 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за разглашение персональных данных российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

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По данным документа, на YouTube был размещен видеоролик с запрещенной в России информацией, включая сведения о потерях Вооруженных сил РФ, имена, анкеты и личные данные погибших. Роскомнадзор классифицировал эти данные как подлежащие ограничению.

В решении суда указано, что Google LLC, управляющая YouTube в соответствии с законами штата Делавэр, нарушила порядок ограничения доступа к запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Помимо разглашения данных ранее упоминалась публикация инструкции по сдаче в плен для российских военных, но в решении суда указаны и другие причины привлечения компании к ответственности.

Как передавало ИА Регнум, в марте Роскомнадзор сообщил, что с сдочерней компании американской компании Google LLC Федеральной службой судебных приставов (ФССП) было взыскано с 2021 года 13,4 млрд рублей, что составляет 40% от общей суммы штрафов. Отмечалось, что общая сумма штрафов, которые корпорация обязана выплатить, составляет 32,8 млрд рублей. Не погашено 19,5 млрд рублей, уточнили в службе. ФССП в полном объеме удалось взыскать с компании два оборотных штрафа в 7,2 млрд и 4,6 млрд рублей от 2021 и 2023 годов соответственно. Помимо этого, Google выплатила более 1,5 млрд из 21 млрд рублей из штрафа, назначенного в 2022 году. При этом добровольно корпорация оплатила штрафы только в 2021 и 2022 годах по 6 млн в обоих случаях.

17 марта сообщалось, что долг российской «дочки» Google ООО «Гугл» перед российскими телеканалами решено ограничить суммой чуть более 91,5 квинтиллиона рублей. Уточнялось, что данная сумма включена в реестр текущих требований в деле о банкротстве российского подразделения корпорации.

По словам конкурсного управляющего российской «дочки» Google Валерия Таляровского, задолженность американской корпорации продолжит расти, обязательства же ООО «Гугл» рассчитаны вплоть до даты признания подразделения банкротом (18 октября 2023 года) и являются конечными. Требования к корпорации связаны с решениями судов по искам от ряда телеканалов, чьи YouTube-каналы были заблокированы. Суды обязали Googlе провести разблокировку. При неисполнении с ответчиков взыскивалась судебная неустойка, растущая по мере увеличения периода неисполнения.