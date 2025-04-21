Варшава, 21 апреля, 2025, 07:04 — ИА Регнум. Пациенты польских больниц недовольны, что в стране очень много украинцев, из-за которых сложно попасть на приём к врачу. Об этом рассказал местный врач-онколог Томаш Саросек в беседе с немецким изданием Welt Am Sonntag.

Иван Шилов ИА Регнум Беженцы в Польше

«Тот факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или создают впечатление, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, соответствует общей тенденции в Польше, а именно что симпатия к украинцам уменьшается и не все довольны, что их так много в Польше», — пояснил врач.

Уточняется, что гражданам Польши приходится долго ожидать приёма у врача, а в больницах зачастую не хватает коек, и поляки зачастую обвиняют в создавшейся ситуации украинцев. Как отметил эксперт в области здравоохранения Кшиштоф Ланда, приёма у эндокринолога или хирурга приходится ожидать до года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, он «глубоко разочарован» действиями главы киевского режима Владимира Зеленского. Политик сказал, что Польша оказывает Украине значительную экономическую и военную помощь и при этом сама оказывается в проигрышном положении из-за решений Еврокомиссии в области экономики, а киевский режим не проявляет благодарность Варшаве.

В марте министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что поляки устали от богатых граждан Украины в Европе. Он указал, что в интересы Варшавы входит «ежедневное ослабление России», но поляки устали наблюдать, как сотни тысяч молодых украинцев ездят на лучших автомобилях Европы и проводят выходные в пятизвездочных отелях.

Косиняк-Камыш не раз негативно высказывался о поведении украинцев в Польше. Так, в октябре прошлого года Косиняк-Камыш заявлял, что жители Польши возмущаются, видя, какой роскошный образ жизни ведут в стране некоторые беженцы с Украины.

По его словам, беженцы с Украины нагло пользуются поддержкой Варшавы: они приезжают в страну, получают деньги и возвращаются с ними к себе на родину. Это очень раздражает простых поляков.

В конце июля 2024 года глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну.