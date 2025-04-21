Москва, 21 апреля, 2025, 06:53 — ИА Регнум. В первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке со счетом 4:1.

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Во время игры вратарь «Дэвилз» Якоб Маркстрем попытался ударить клюшкой российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, мешавшего ему. Однако шведский голкипер промахнулся и случайно попал по своему партнеру Коди Глассу, из-за чего тот рухнул на лед.

Как передавало ИА Регнум, необычный гол российского нападающего Василия Подколзина позволил команде «Эдмонтон Ойлерз» вырваться вперёд, а затем и победить (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд»: 23-летний форвард попал в конёк защитника «Миннесоты» Деклана Чисхольма, после чего шайба отлетела в ворота Филипа Густавссона. Для Подколзина гол стал шестым в сезоне.

1 ноября 2024 года Подколзин в ходе драки с защитником «Нэшвилл Предаторз» Жереми Лозоном разбил ему лоб и отправил в нокдаун. Эпизод произошёл в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Оба игрока получили по пять минут штрафа. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Эдмонтона», Подколзин отметился результативной передачей.