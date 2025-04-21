Сеул, 21 апреля, 2025, 06:41 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб, более десяти пострадали в результате пожара в Сеуле в 21-этажном жилом доме, который поджег мужчина при помощи самодельного огнемёта. Об этом 21 апреля сообщает агентство Yonhap.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Пожар произошел в понедельник около 08:17 утра (02:17 мск) в районе Пончхон округа Кванак в Сеуле. Информация о возгорании поступила от жильцов 21-этажного дома, звонившие сообщили, что «мужчина стрелял из огнемета» и спровоцировал пожар. Пожарные службы, прибывшие на место происшествия, сумели в течение часа локализовать очаг возгорания, а ещё через 40 минут пожар ликвидировали полностью.

По предварительным данным, в результате пожара погиб как минимум один человек, два человека, пытаясь спастись от пожара, выпали из окна четвёртого этажа и получили травмы. Ещё несколько человек получили лёгкие травмы, в том числе отравление продуктами горения.

Отмечается, что в погибшем мужчине позднее опознали злоумышленника, совершившего поджог здания. Очевидцы пояснили, что мужчина для поджога использовал импровизированный огнемёт, переделав устройство для распыления пестицидов и заправив его бензином.

Полиция устанавливает обстоятельства и мотивы преступления, а также расследует возможную связь с другим пожаром, произошедшим незадолго до этого в соседнем жилом комплексе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в подмосковном Нахабино 12 апреля подросток совершил поджог торгового центра «Элизиум». Возгорание произошло на втором этаже, пламя быстро охватило несколько торговых павильонов. Персоналу и посетителям удалось оперативно эвакуироваться.

Несовершеннолетний зашёл в один из магазинов ТЦ с канистрой бензина и воспламенил горючую жидкость. Подростка задержали.