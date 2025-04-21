Тольятти, Самарская область, 21 апреля, 2025, 06:36 — ИА Регнум. В России вновь появится возможность оформления льготного кредита на покупку автомобиля для семей с детьми, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов во время презентации новой модели Lada Iskra на заводе в Тольятти.

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«Те категории, которые у нас были раньше, — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль», — приводит слова Алиханова «Коммерсантъ».

По словам министра, это поможет улучшить ситуацию на авторынке.

Для участия в программе стоимость автомобиля не должна превышать 2 млн рублей, а само транспортное средство должно набрать минимум 2 тысячи баллов за локализацию производства в России.

Как передавало ИА Регнум, в январе Банк России сообщил, что за 2024 год количество автокредитов в России выросло на 51,7%. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составил 41,6%. В начале 2024 года дилеры активно продавали запасы автомобилей, а осенью спрос подогревали опасения роста цен из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября.

В декабре рост автокредитования, по предварительным данным, замедлился до 0,4%. При этом в ноябре он составлял 1,2%.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов (НПС) по итогам 2024 года увеличился на 11,2%. Отмечается, что значительный вклад в рост портфеля внесли кредитные карты, которые уже составляют примерно 27% от портфеля НПС, что на 5% выше, чем годом ранее.