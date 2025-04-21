Вашингтон, 21 апреля, 2025, 06:07 — ИА Регнум. Финансирование Гарвардского университета сократить еще на $1 млрд намерена администрация президента США Дональда Трампа из-за несогласия учебного заведения внести изменения в свою политику. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Teri Tynes Карпентер-центр визуальных искусств, Гарвардский университет. Массачусетс, США. 1962

По данным источников, под сокращение попадёт федеральное финансирование медицинских исследований университета. Отмечается, что администрацию президента США возмутил отказ руководства учебного заведения внести изменения в свою кадровую и образовательную политику, и решение урезать финансирование принято по этой причине.

Президент Гарвардского университета Алан Гарбер незадолго до этого заявил, что вуз не примет требования администрации Трампа внести изменения в свою политику для защиты студентов еврейского происхождения от антисемитизма.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министерство внутренней безопасности США аннулировало два гранта для Гарвардского университета на общую сумму более $2,7 млн. Реакция последовала за решением Трампа заморозить федеральное финансирование Гарвардского университета на сумму $2,2 млрд и за предложением пересмотреть безналоговый статус этого учебного заведения.

Как заявил президент США, Гарвардский университет учит чепухе, вуз не достоин федерального финансирования. По мнению Трампа, вуз нанимает приверженцев радикальной левой идеологии и поэтому не должен считаться приличным местом обучения.

Министерство образования США лишило Гарвардский университет госфинансирования на $2,2 млрд из-за отказа администрации университета выполнять указы Трампа. Невыполненные университетом требования касались отказа от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и её обеспечения.

Администрация Трампа призвала университет для сохранения финансирования ввести политику приема и найма преподавателей на основе заслуг и провести аудит учебного корпуса, профессорско-преподавательского состава и руководства на предмет их взглядов на многообразие. В свою очередь руководство Гарварда выступило с заявлением, что не позволит правительству диктовать «частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать».