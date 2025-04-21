Нью-Йорк, США, 21 апреля, 2025, 06:04 — ИА Регнум. США изучают возможность создания нейтральной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет амеркианская газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на информированные источники.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Еще одна идея США, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную», — сказано в публикации.

Отмечается, что при реализации этого плана контроль над этой территорией может отойти США.

По данным источников газеты, предложения США, которые будут представлены на встрече в Лондоне, рассматриваются как перечень возможных вариантов для обсуждения и получения обратной связи. В этот список входят такие пункты, как официальное признание Крыма частью России, неформальное признание контроля РФ над новыми регионами и исключение из повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО. При этом администрация президента США Дональда Трампа не предусматривает гарантий безопасности для Киева в случае согласия на мирное урегулирование, отмечает газета.

По информации WSJ, США усиливают давление на украинское руководство, поскольку некоторые из предложенных Вашингтоном условий являются для Киева трудными для принятия.

Уточняется, что в состав американской делегации включены спецпосланник США Стив Уиткофф, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог. Отмечается, что в случае согласования позиций Вашингтона, Европы и Киева Уиткофф может отправиться в Россию для дальнейших консультаций.

Ранее, 20 апреля, Трамп выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. Каких-либо подробностей глава Белого дома не привел.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому защиту украинских энергообъектов, включая АЭС, посредством передачи их во владение США. По её словам, если США будут владеть энергообъектами на Украине, то это станет лучшей защитой.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум отметил, что США под предлогом мирных переговоров пытаются получить хоть какую-то прибыль, взяв под контроль украинские АЭС.

25 марта в МИД РФ, комментируя возможную «передачу» или «совместное использование» Запорожской АЭС, заявили, что Россия не будет никому передавать контроль над ЗАЭС или саму станцию. В ведомстве добавили, что тесное сотрудничество «обладающих внушительным диверсионным потенциалом» разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на Запорожскую АЭС. 26 марта вице-премьер Александр Новак также заявил, что Россия не рассматривает возможность управлять Запорожской АЭС совместно с США.

Руководство РФ неоднократно заявляло о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине. Так, президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования кризиса необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.