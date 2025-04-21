Москва, 21 апреля, 2025, 05:38 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Москве 14 человек, которые, выдавая себя за медработников, продавали под видом лекарств биологические активные добавки (БАД) нуждающимся в лечении людям. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-центре МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Уточняется, что злоумышленники размещали рекламу медицинских услуг на различных площадках в сети интернет и в СМИ.

«Через сеть организованных кол-центров участники группы звонили гражданам, нуждающимся в лечении, и, представляясь медработниками, ставили потерпевшим фиктивные диагнозы без фактического осмотра», — рассказали в ведомстве в ответ на запрос ТАСС.

Мошенники, используя психологическое давление, вводили людей в заблуждение, внушая им необходимость в постоянном приёме лекарств. Под видом лекарств аферисты продавали обманутым людям БАДы, никак не влияющие на течение заболевания, которое диагностировали сами злоумышленники.

«В отношении десяти активных участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, четверо организаторов заключены под стражу», — уточнили в МВД.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МВД предупреждало о преступной схеме, которую разработали мошенники. Они предлагают пожилым людям якобы чудодейственные лекарства по высоким ценам. Мошенники звонят людям, представляясь помощником профессора или главврача поликлиники, сообщают о якобы плохих анализах жертвы. Позже поступает звонок от якобы самих профессоров или главврачей, которые убеждают пройти курс лечения дорогостоящим «препаратом».

В МВД отметили, что настоящие врачи и медработники не назначают по телефону лекарства, не выписывают на них рецепты, и не могут предлагать получение медикаментов курьерской доставкой.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2024 года в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, призвал граждан прекращать телефонный разговор с незнакомцами сразу же, как только речь заходит о деньгах. Он также выступил за ужесточение ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам.