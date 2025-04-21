Берлин, 21 апреля, 2025, 05:18 — ИА Регнум. Страны Северной Европы значительно уступают России в разработке беспилотных комплексов для Арктики, обратило внимание немецкое издание Tagesspiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

По данным издания, более десяти лет назад Россия начала формировать флот беспилотников для арктических условий, в то время как страны НАТО только недавно приступили к аналогичным проектам и сталкиваются с трудностями из-за сурового климата. Отмечается, что российская компания Zala Aero уже давно создает беспилотники, способные работать при экстремальных температурах.

Подполковник Шведской академии обороны Йохан Хуовинен в беседе с изданием признал, что Россия опережает страны НАТО в этой области примерно на четыре-пять лет. По его словам, Россия начала внедрять беспилотные летательные аппараты еще в 2008 году, тогда как северные страны НАТО подошли к этому этапу лишь недавно.

В публикации отмечается, что проблемы с отставанием стали очевидны два года назад, когда основатель стартапа Arctic Unmanned Мадс Петерсен провел испытания беспилотника в Гренландии. Он добавил, что аккумулятор устройства продержался всего три минуты.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта президент России Владимир Путин заявил, что Арктика — территория глобальных возможностей для специалистов самых разных сфер, предпринимателей и молодых семей. Российский лидер также заявил, что государство обеспечит комплексное развитие Арктического региона, несмотря на все сложности. Президент поручил правительству и местным властям поддержать туристические проекты в Арктике, чтобы дополнительно увеличить привлекательность этого региона.

В феврале Путин также назвал Россию абсолютным лидером в Арктике. Он отметил, что многие страны заявляют о желании сотрудничать с российской стороной, в частности, в вопросе производства атомного ледокольного флота.

Руководитель Морской арктической комплексной экспедиции РНИИ культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачёва Александр Окороков в беседе ИА Регнум отмечал, что самый большой вклад в освоение Арктики внесли именно жители России.