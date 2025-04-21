Токио, 21 апреля, 2025, 05:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба направил ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни в Токио, который считается символом милитаризма в странах Азии. Об этом 21 апреля сообщило агентство Kyodo.

Toshihiro Gamo Храм Ясукуни

Подношение сделано в честь весенних храмовых праздников, которые начались 21 апреля и продлятся три дня. От имени японского премьера в храм направлены два вечнозелёных дерева сакаки (клейера японская) в горшке, украшенных красными лентами и табличкой с надписью »От премьер-министра Сигэру Исибы».

При этом Исиба воздержался от посещения храма лично, так как подобный жест всегда вызывает острую критику в странах Азии, особенно в Китае и в Южной Корее. Храм Ясукуни японский премьер лично посещал в 2013 году, пост главы правительства тогда занимал Синдзо Абэ. Последующие премьер-министры ограничивались ритуальными подношениями храму.

В храме Ясукуни хранятся списки всех японских воинов, погибших на полях сражений «за императора и великую Японию» с середины XIX века. В перечень включены имена 14 военных преступников, которых казнили по решению Международного трибунала после капитуляции Японии в 1945 году во Второй мировой войне. Именно по этой причине посещение храма официальными лицами правительства Японии воспринимается в других странах как оправдание японской агрессии и военных преступлений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в октябре 2024 года премьер-министр Сигэру Исиба сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни впервые после того, как занял пост главы правительства.

Украинский посол в Японии Сергей Корсунский в сентябре 2024 года посетил храм Ясукуни в Токио, чем проявил неуважение к Китаю и другим азиатским народам. В Китае назвали поведение посла грубым нарушением основных принципов международного сообщества.

В апреле 2024 года власти Южной Кореи заявили протест в связи с очередным посещением в Токио японскими политиками храма Ясукуни и подношением даров от правительства Японии храму. Южнокорейский МИД отметил, что Ясукуни прославляет прошлую военную агрессию Японии и защищает военных преступников.