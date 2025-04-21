Москва, 21 апреля, 2025, 04:49 — ИА Регнум. Парламентарии разработали законопроект, ограничивающий двумя годами максимальное число попыток тестирования детей иностранных граждан на знание русского языка. Документ скоро внесут в Госдуму на рассмотрение, пишет ТАСС.

ИА Регнум

С 1 апреля в России действует закон, запрещающий зачисление в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Тестирование проводится в школах с видеофиксацией процесса и аудиозаписью устных ответов. При неудаче ребенку предлагается дополнительное обучение, а повторное тестирование возможно не ранее чем через три месяца.

В пояснительной записке указано, что законопроект ограничивает количество попыток тестирования в течение двух лет, после чего иностранный гражданин теряет право на бесплатное обучение по программам начального, основного и среднего общего образования.

Отмечается, что сейчас число попыток тестирования не ограничено, а оно проводится бесплатно за счет бюджета, то есть средств налогоплательщиков. По мнению авторов законопроекта, ограничение исключит возрастной разрыв между учениками, так как во время изучения языка ребенок может не осваивать основную программу. В Госдуме отметили, что это особенно важно для школьников, поскольку разница в возрасте в два года создает дискомфорт для учеников и учителей. Также отсутствие знаний языка в течение двух лет свидетельствует о проблемах с интеграцией в российское общество, что затрудняет адаптацию.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля в России вступил в силу закон, по которому для приема детей-иностранцев в школы и сады вводятся дополнительные требования. Среди них обязательное тестирование по русскому языку для детей иностранных граждан при устройстве в школу. Оно будет проходить для поступающих в школы с 1-го по 11-й класс. У первоклассников будут проверять навыки говорения, слушания, а также понимания устной речи. Начиная со второго класса, добавятся задания, показывающие уровень чтения и письма школьника.

По данным Минпросвещения, в российской столице создали шесть площадок для прохождения тестирования, в Московской области и Санкт-Петербурге — 18. В Свердловской области находятся более 45 образовательных организаций, где дети иностранцев смогут пройти тестирование.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий брать в школы не владеющих русским языком детей иностранных граждан. 14 марта Рособрнадзор утвердил, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям иностранцев необходимо набрать минимум три балла.