Лондон, 21 апреля, 2025, 04:29 — ИА Регнум. Объемы производства взрывчатого вещества RDX (гексогена) и артиллерийских снарядов калибра 155 мм нарастит в 16 раз британская компания BAE Systems, чтобы не зависеть от поставок из США и Франции. Об этом 20 апреля сообщает издание The Times.

Иван Шилов ИА Регнум Снаряды 155 мм

Директор по развитию бизнеса BAE Стив Кардью в интервью изданию пояснил, что компания уже отработала новую технологию производства гексогена, которая не требует строительства заводов. Всё оборудование легко помещается в стандартном грузовом контейнере. В год планируется получать до 100 тонн взрывчатого вещества.

BAE Systems готовится продавать технологию производства гексогена по всему миру и ожидает спроса на такие решения в связи с политикой США и ростом напряжённости в мире.

Кроме того, в Уэльсе летом запланирован запуск новой фабрики по производству артснарядов калибром 155 мм, предназначенных для гаубиц и САУ. При этом BAE намеревается делать боеприпасы без использования американских технологий и компонентов. Такое решение позволит поставлять снаряды в другие страны без ограничений со стороны США, которые предусмотрены Международными правилами торговли оружием.

BAE Systems является крупнейшим в Европе поставщиком вооружений и единственной компанией в Великобритании, производящей снаряды натовского калибра 155-мм. Именно из Лондона Киев получал большую часть таких боеприпасов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ряд стран Европы рассматривает возможность инвестиций в военно-промышленный комплекс Украины вместо продолжения поставок оружия киевскому режиму. Киевский режим уже лишился почти всей техники и боеприпасов, полученных от предыдущей администрации США. В Европе при этом опасаются прекращения американской военной помощи Украине и сомневаются, что смогут самостоятельно обеспечивать Киев необходимым вооружением.