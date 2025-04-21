Москва, 21 апреля, 2025, 04:13 — ИА Регнум. Делегация турецкого парламента прибыла в Москву для переговоров по укреплению двусторонних отношений и обсуждения региональных вопросов. Об этом сообщил председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания (парламента) Турции Фуат Октай.

ИА REGNUM Россия и Турция

«Комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции (парламента) прибыл в Москву для официальных контактов», — написал Октай в соцсети X.

Октай также выразил надежду, что встречи, направленные на укрепление двусторонних отношений и обмен мнениями по региональным и глобальным событиям, окажутся продуктивными.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара настроена на дальнейшее и всестороннее развитие отношений с Москвой.

28 марта президент России Владимир Путин и его турецкий коллега провели телефонный разговор. Главы государств обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы, в том числе ситуацию на Украине. Эрдоган выразил готовность оказать любую поддержку в урегулировании конфликта, включая организацию переговоров.

Президент Турции также заявил, что Анкара придаёт большое значение сотрудничеству с Москвой по Сирии. Он выразил готовность к совместной работе для достижения прочного мира и стабильности на основе территориальной целостности Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию и обсудить актуальные вопросы. Ранее турецкие СМИ писали, что Эрдоган намерен обсудить с президентом РФ урегулирование украинского конфликта.