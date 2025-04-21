Петропавловск-Камчатский, 21 апреля, 2025, 03:53 — ИА Регнум. Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке, в вершинном кратере зафиксировано свечение. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

Dan Miller Вулкан Безымянный

Спутниковые данные показали яркое тепловое свечение в кратере, которое длилось несколько минут. В 10:30 по местному времени 21 апреля (01:30 мск) взрывы подняли пепел вулкана Безымянный на 4000 метров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 36 км на запад от вулкана.

Извержение вулкана продолжается, вулканологи отметили, что в любое время можно ожидать пепловый выброс высотой до 10-15 км над уровнем моря. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок, объявлен оранжевый код опасности (повышенная вероятность извержения).

ГУ МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендовало жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного. Отмечается, что в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов не исключена вероятность пеплопада.

Вулкан Безымянный высотой 2882 м над уровнем моря входит в Ключевскую группу наряду с ещё тремя действующими вулканами: Ключевским, Дальним Плоским и Плоским Толбачиком. Группа также включает девять потухших вулканов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 апреля усилилось извержение вулкана Безымянный на Камчатке, на склонах наблюдались лавовые потоки. Сход раскалённых обломочных лавин на юго-восточном склоне зафиксировала камера, установленная на сейсмической станции Камчатского филиала «Безымянный-Грива».

Специалисты спрогнозировали мощное извержение Безымянного. Предположительно, на кульминационной стадии вулкан может выбросить пепел на высоту 15 км.