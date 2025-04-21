Москва, 21 апреля, 2025, 03:47 — ИА Регнум. В Госдуму 21 апреля внесут законопроект о компенсации 50% стоимости детского и семейного отдыха. Авторами инициативы стали вице-спикер нижней палаты Федерального собрания РФ Александр Бабаков и лидер партии «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА Регнум Семья

«Проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ» направлен на повышение уровня социальной поддержки многодетных семей путем предоставления налоговых льгот работодателям, которые оказывают своим сотрудникам дополнительные социальные гарантии», — приводят «Известия» фрагмент пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона предлагает освободить от налогов суммы, которые работодатели выплачивают многодетным сотрудникам на путевки в санатории, оздоровительные организации и оплату проезда по России к месту отдыха и обратно, включая багаж до 30 кг.

Бабаков отметил, что число многодетных семей в России растет: с 2,4 млн в 2023 году до 2,65 млн в 2025 году, где воспитывается около 8 млн детей. Каждая третья такая семья сталкивается с финансовыми трудностями, и государство должно оказывать реальную поддержку. Законопроект, по его словам, стимулирует бизнес к социальной ответственности, создает устойчивую рабочую среду и способствует социальной справедливости, здоровью и отдыху детей.

Как передавало ИА Регнум, ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что получить бесплатную путёвку в санаторий от государства могут различные категории граждан, в том числе инвалиды. Также на бесплатную помощь могут рассчитывать граждане, подвергшиеся радиационному воздействию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в связи с ядерными испытаниями на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории лиц. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий тоже имеют право на санаторное лечение.

Парламентарий добавила, что граждане вправе один раз в год, до 1 октября, выбрать способ получения набора социальных услуг — либо в виде ежемесячной денежной компенсации, либо в натуральной форме.

Героям Труда Российской Федерации положено первоочередное бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения. Также им гарантированы внеочередные бесплатные госпитализация и лечение в стационарах и первоочередное получение бесплатных путёвок в санатории и профилактории.