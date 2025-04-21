Вашингтон, 21 апреля, 2025, 03:20 — ИА Регнум. Пасхальное поздравление, которое сопровождалось архивными фотографиями бывших президентов-демократов, опубликовала Демократическая партия США, не включив при этом в фотогалерею экс-главу Белого дома Джозефа Байдена. Об этом 20 апреля сообщает американский телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

К поздравлению с праздником Пасхи в соцсетях были прикреплены семейные фотографии экс-президентов США: Барака Обамы, Билла Клинтона, Джимми Картера и Джона Кеннеди. Все бывшие американские лидеры запечатлены во время празднования Пасхи в кругу своих семей в бытность главами Белого дома.

«В воскресенье утром официальный аккаунт демократов на сайте X поздравил своих подписчиков с Пасхой, поделившись фотографиями бывших президентов… Однако, как заметили некоторые консервативные критики, в этом сообщении не было упоминания о Байдене», — отметили журналисты телеканала.

Национальный комитет Демократической партии воздержался от комментариев по данной теме, когда к ним обратились с запросом.

При этом в справочном центре соцсети X указано, что количество фотографий, которые пользователь может прикрепить одновременно к одной публикации, ограничено до четырёх. В аккаунтах Демократической партии в других социальных сетях позднее были добавлены и фотографии Байдена с его супругой Джилл Байден и с пасхальным кроликом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Байден после ухода с поста главы государства предлагает свои услуги в качестве спикера на мероприятиях. Экс-президента представляет агентство Creative Artists Agency, с которым Байден заключил контракт после окончания срока президентства. За одно выступление Байден просит гонорар в размере 300 тысяч долларов, но слушать его находится мало желающих.

16 апреля Байден впервые публично выступил с речью после того, как покинул Белый дом. Выступление политика состоялось на конференции в Чикаго. Байден раскритиковал расовую несправедливость, а также политику администрации действующего американского лидера Дональда Трампа за нетерпимость к мигрантам и массовые увольнения госслужащих.