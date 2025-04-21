Нью-Йорк, США, 21 апреля, 2025, 03:15 — ИА Регнум. Участниками чата в мессенджере Signal, в котором члены администрации президента США Дональда Трампа обсуждали предстоящие удары по Йемену, были в том числе жена, брат и адвокат шефа Пентагона Пита Хегсета. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press Глава Пентагона Пит Хегсет

Как уточняет издание, Хегсет с личного телефона делился в чате под названием «Оборона/командное совещание» расписанием полетов истребителей F/A-18 Hornets, которые должны были нанести удары по шиитскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Аналогичную информацию он отправлял в другой чат с представителями администрации США.

Отмечается, что жена Хегсета, Дженнифер, ранее работавшая продюсером на Fox News, не является сотрудником Пентагона, но сопровождала мужа на секретных встречах с иностранными лидерами, что вызывало критику. Брат и адвокат Хегсета работают в министерстве обороны, однако, по данным газеты, неясно, зачем им требовались сведения о готовящихся ударах.

В чате, помимо супруги министра, состояли около десяти человек из его личного и профессионального круга, отмечает издание.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта американский журнал The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Хегсет брал свою жену на военные встречи с иностранными коллегами, на которых обсуждалась конфиденциальная информация. Уточнялось, что на одной из таких встреч в Пентагоне 6 марта, темой которой было прекращение сотрудничества между США и Украиной по разведданным, присутствовали министр обороны Великобритании Джон Хили и начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин. Помимо неё, Дженнифер Хегсет приняла участие во встрече НАТО в Брюсселе.

В марте редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что после запроса на соединение в мессенджере Signal, полученного 11 марта, оказался в закрытом чате, где также были Хегсет, вице-президент США Джей Ди Вэнс, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Участники обсуждали детали готовящихся ударов по хуситам, в том числе цели, оружие, время начала ударов. Переговоры в чате «Хуситы ПК тесная группа», по словам журналиста, представляли собой «увлекательную политическую дискуссию».

26 марта Уолтц заявил, что Голдберг оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, потому что вошёл в него под чужим именем. Он подчеркнул, что не писал Голдбергу и не сохранял его номер в телефоне, но добавил при этом, что всю ответственность за произошедшее берёт на себя.

При этом Трамп заявил, что по-прежнему доверяет своему советнику, при этом инцидент с чатом он назвал «несущественным сбоем». По словам главы государства, присутствие журналиста в закрытой группе «никак не повлияло» на военную операцию. Он подчеркнул, что уверен в своей команде, и добавил, что инцидент его не расстроил.